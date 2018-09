heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im Londoner Wembleystadion einen Prestigeerfolg verpasst. Der Weltmeister kam am Freitag im Klassiker gegen den ersatzgeschwächten Gastgeber England trotz hochkarätiger Möglichkeiten nur zu einem 0:0. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw blieb zum 20.Mal in Folge ohne Niederlage.



Beide Teams erspielten sich vor 81.382 Zuschauern einige Torchancen, konnten diese aber nicht nutzen. Pech hatte Leroy Sane, der in der 20.Minute nur die Latte traf. Die letzte Niederlage des deutschen Teams war das 0:2 im Halbfi- nale der EM 2016 gegen#Frankreich.