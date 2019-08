Und schon nehmen sich andere Mitspieler ein Beispiel am Kampf der Großen, so etwa Südkorea und Japan, die in kleinerem Maßstab nachspielen, was die Amerikaner an Protektionismus vormachen. Dass es am Ende bei solchen Auseinandersetzungen keine Gewinner geben kann, mag sich unter Wirtschaftswissenschaftlern herumgesprochen haben – Allgemeingut ist dieses Wissen jedoch offenbar nicht, obwohl zahlreiche Versuche in der Geschichte, die eigene Volkswirtschaft abzuschotten, noch stets in mehr Armut und weniger vorteilhaften Handel gemündet haben.