Was nicht heißt, dass ganz Europa Brachland in der Batterieproduktion ist. In Polen baut LG Chem ein Werk, in Ungarn engagiert sich Samsung SDI. "Das Erfolgsgeheimnis ist das Know-how, die Zellen zu bauen, und dieses Geheimnis bringen die Unternehmen mit. Im Vergleich dazu ist Deutschland ein Entwicklungsland", so Dudenhöffer. Aber warum das geringe Engagement der deutschen Industrie? "Es krankt bei uns an staatlichen Regulierungen, an einer Flut von nötigen Ausschreibungen, an Überprüfungen und an Förderwegen. Während wir in Deutschland und in der EU diskutieren, pumpt der chinesische Staat erfolgreich Milliarden in neue Technologien."