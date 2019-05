Niederländisches Königspaar besucht Schwerin.

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Das niederländische Königspaar ist zu einem dreitägigen Deutschland-Besuch eingetroffen. In Schwerin wurden Willem-Alexander und Maxima vor der Staatskanzlei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und ihrem Mann Stefan begrüßt.



Nach der Eintragung in das Gästebuch der Landesregierung und anderen Terminen wird der Besuch in Rostock fortgesetzt. Am Dienstag soll es dann nach Brandenburg gehen. Dort ist in Potsdam ein Besuch bei der Bundeswehr geplant.