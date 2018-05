Kälteeinbruch erwartet. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Deutschland stehen die kältesten Tage dieses Winters bevor. Ab Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst fast überall Dauerfrost, in den Nächten kann die Luft in den Mittelgebirgen sogar auf minus 20 Grad abkühlen.



Grund für die Kältewelle ist ein starkes Hochdruckgebiet am Nordpol, das warme Luft in die Polregionen führt. Gleichzeitig fließt die Kaltluft aus der Arktis über Nordsibirien hinweg nach Süden. Wie lange es so frostig bleibt, können die Meteorologen noch nicht sicher sagen.