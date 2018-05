Hannes Ametsreiter will mehr mit der Autoindustrie kooperieren. Quelle: Valery Kloubert/Vodafone/dpa

Der Telekommunikations-Konzern Vodafone will sein Geschäft mit der Autoindustrie in den kommenden Jahren enorm ausbauen. "Autonomes Fahren und die Infrastruktur dafür haben eine große strategische Bedeutung für Vodafone", sagte Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter.



"Als Telekommunikationsunternehmen muss man überlegen, wie man bei der Digitalisierung vorne bleibt", sagte er. "Wir haben bereits zehn Millionen SIM-Karten in Autos. Wir gehen davon aus, dass sich diese Zahl deutlich erhöhen wird."