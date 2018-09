Die Zahl der Asylanträge ist in Deutschland zurückgegangen. Quelle: Uli Deck/dpa

Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist im ersten Quartal 2018 deutlich zurückgegangen. Zwischen Januar und März beantragten 34.400 Menschen internationalen Schutz in der Bundesrepublik, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat mitteilte.



Das waren 25 Prozent weniger als im letzten Quartal des Vorjahres - europaweit aber noch die meisten. In der Zahl nicht inbegriffen sind all jene, die nationalen Schutz beantragten, also Asyl im engeren Sinne. EU-weit ging die Zahl um 15 Prozent zurück.