Piloten der Brussels Airlines wollen streiken. Quelle: Stephanie Lecocq/EPA/dpa

Vom angekündigten Streik bei der Lufthansa-Tochter Brussels Airlines sind in der kommenden Woche fast alle Deutschland-Verbindungen am Brüssseler Flughafen betroffen.



An beiden Streiktagen, Montag und Mittwoch, sollen nur je 8 Flüge von oder nach Deutschland starten, wie aus einer Online-Übersicht der Fluggesellschaft hervorgeht. Insgesamt werden demnach rund 40 Flüge pro Tag angeboten. Als Streikgrund nannte die Gewerkschaft höhere Gehaltsforderungen und unsichere Arbeitsbedingungen.