Für uns ist deutlich, dass der Iran Verantwortung für diesen Angriff trägt. Mitteilung von Deutschland, Frankreich und Großbritannien

Vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen den USA und dem Iran beginnt am heutigen Dienstag die Generaldebatte bei der UN-Vollversammlung in New York. Mit Spannung wird die Ansprache Trumps erwartet, der als einer der ersten Redner das Wort ergreifen wird. Im vergangenen Jahr hatte Trump der Führung in Teheran bei der UN-Vollversammlung vorgeworfen, "Chaos, Tod und Zerstörung" zu säen. Am Montag bezeichnete er den Iran als "Terrorstaat Nummer Eins auf der Welt".