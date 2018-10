Am Tag vor dem zweiten Gruppenspiel (20 Uhr/live in der ARD) schalte sich Löw in die Debatte ein und versprühte ein grundsätzliches Vertrauen in seinen Kader. "Morgen muss diese Reaktion zu spüren und zu sehen sein. Diese schmerzliche Niederlage gegen Mexiko ist kein Grund alles in Frage zu stellen. Wir sind in der Weltspitze immer noch weit oben, aber es bedarf kleinerer Korrekturen", sagte Löw.