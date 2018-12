Public Viewing in Halle.

Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Wolken, Regen und meistens nicht mal 20 Grad: Jacke und Schirm sollten beim Public Viewing zu dem mit Spannung erwarteten Spiel der DFB-Elf gegen Schweden am Samstagabend nicht fehlen. Schon tagsüber liegen die Höchsttemperaturen nur zwischen 15 und 19 Grad, lediglich am Oberrhein wird die 20-Grad-Marke überschritten. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.



Im Norden, Osten und Südosten regnet es immer wieder. Am schönsten ist es noch im Südwesten, wo heitere Abschnitte möglich sind.