Der Beginn des Syrienkonflikts jährt sich in diesen Tagen zum achten Mal. Am 15. März 2011 demonstrierten in den Metropolen Damaskus und Aleppo viele aufgebrachte Menschen gegen die Politik des autokratischen und korrupten Regimes von Machthaber Baschar al-Assad. Bereits vorher hatte es Proteste in der südlichen Stadt Daraa gegeben.



Die Demonstrationen weiteten sich aus, die Absetzung des Assad-Regimes wurde verlangt. Assad reagierte mit blutiger Härte. Assads Armee schoss mit Panzern, Artillerie und Kampfjets auf Zivilisten, setzte Giftgas ein und hungerte ganze Städte aus. In den acht Jahren seit Ausbruch der Gewalt wurden Hunderttausende Menschen getötet, gut zwölf Millionen Kinder, Frauen und Männer sind innerhalb und außerhalb Syriens auf der Flucht. Ebenso brauchen gut zwölf Millionen Menschen in dem arabischen Land humanitäre Hilfe, um zu überleben.



Alle Versuche der Vereinten Nationen scheiterten, den Konflikt am Verhandlungstisch zu lösen. Schon im September 2013 nannte der damalige UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, António Guterres, den Syrienkonflikt die "große Tragödie des 21 Jahrhunderts". Die versuchte Niederschlagung des Volksaufstandes artete in ein unübersichtliches Gemetzel aus. Zeitweise kämpften mehr als 100 verschiedene Rebellenmilizen und Terrorgruppen sowie die Assad-Truppen und ihre Verbündeten.



Als Assad nach vier Jahren Konflikt immer stärker unter Druck geriet, engagierte sich der engste politische Verbündete Russland ab September 2015 auch militärisch für den Diktator. Das direkte Eingreifen der Truppen von Präsident Wladimir Putin markierte einen Wendepunkt. Mit rücksichtsloser russischer Hilfe, vor allem durch Putins Luftwaffe, konnten Assad-Truppen nach und nach die meisten verlorenen Gebiete zurückerobern.



Als skrupellose Assad-Unterstützer taten sich ebenso iranische Kräfte und Milizionäre aus arabischen Ländern wie dem Libanon hervor. Truppen des nördlichen Nachbarlandes Türkei marschierten in Syrien ein, um die Kurden zu bekämpfen. Die USA und andere westliche Länder entsendeten Spezialkräfte. Sie wollten vor allem die Terrorgruppe "Islamischer Staat" zerschlagen, die einige Teile Syriens beherrschte. Inzwischen ist der "Islamische Staat" stark geschwächt.



Doch das Gebiet Idlib mit mehr als drei Millionen Zivilisten wird noch immer von Extremisten kontrolliert. "Der Krieg ist noch nicht vorbei", betonte kurz vor Beginn des neunten Konfliktjahres Paulo Sérgio Pinheiro, der Chef der UN-Untersuchungskommission zu Syrien.



Quelle: epd

Machtkämpfe in Syrien