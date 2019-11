Deutschland will eine Führungsrolle in der europäischen Raumfahrt übernehmen. Symbolbild

Quelle: dpa

Mit ehrgeizigen Projekten und mehr Investitionen will Europa stärker im Weltall mitspielen. Deutschland steht dabei ganz vorne. "Wir haben für die nächsten drei Jahre rund drei Milliarden Euro gezeichnet und damit die Führungsrolle in der Esa übernommen", so der deutsche Chefverhandler Thomas Jarzombek am Rande einer Esa-Konferenz in Sevilla.



Vor dem Hintergrund der zunehmenden internationalen Konkurrenz schenkt Europa der Raumfahrt mehr Beachtung als in der Vergangenheit.