Doch trotz Entkriminalisierung wurde der Schwarzmarkt auch in Portugal nicht trockengelegt. Denn dafür bräuchte es eine ganz neue Drogenpolitik: die komplette Legalisierung. Der Staat würde in diesem Fall die Betäubungsmittel regulieren, also unter speziellen Auflagen an Erwachsene abgeben. Das würde Konsumenten schützen, Dealern den Profit nehmen und für mehr Kontrolle und Aufklärung sorgen.



Solange es kein Konzept gibt, wird Bodypacker Kelly weitermachen und sein Kokain auf den europäischen Markt bringen. Auch die Angst vor Strafverfolgung wird ihn daran nicht hindern, denn der Profit sei viel zu hoch, um ans Aufhören zu denken.