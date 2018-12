Wintereinbruch in Deutschland.

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Der Auftakt in die Adventszeit war winterlich. In vielen Regionen lag der Schnee zentimeterhoch. In Niedersachsen starb eine 86-Jährige auf schneeglatter Straße. In Thüringen erfror ein 83-Jähriger - wahrscheinlich, weil er den Weg ins Altenheim nicht mehr fand.



Bei der Bahn verzögerten sich die IC- und ICE-Züge zwischen Göttingen und Kassel, auch zwischen Fulda und Würzburg wurde das Tempo reduziert. Am Flughafen in Frankfurt mussten sich Reisende auf Verzögerungen einstellen.