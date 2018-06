Die Welt geht einer sehr ungewissen Zukunft entgegen. Charles Kupchan, Council on Foreign Relations

"Die Welt geht einer sehr ungewissen Zukunft entgegen" sagt Charles Kupchan vom "Council on Foreign Relations" in Washington, die Nachkriegsordnung zerfalle. In dieser Situation käme Deutschland als Vermittler gerade auch als Mitglied des Sicherheitsrates eine besonders wichtige Rolle zu, meint Kupchan. Die Erwartungen seien hoch, so Kupchan. Viele werden nach Berlin schauen, wenn es um die Verteidigung der westlichen Ordnung geht. Und darum, die Menschenrechte, die menschliche Würde und die liberale Demokratie zu verteidigen. Zum Teil sei das so, weil es keine Alternative mehr gibt. Leider sei ja sonst kaum noch einer übrig.