Regierungssprecher Steffen Seibert stellte auf Twitter einen Zusammenhang zwischen dem Wahlergebnis und dem deutschen "Engagement für Frieden und Sicherheit weltweit" her. Auch SPD-Chefin Andrea Nahles wertete das Wahlergebnis in Berlin als "ein klares Signal der Unterstützung für unseren Politikansatz, die führende Rolle der UNO in Fragen von Frieden und Sicherheit zu bewahren und wo immer möglich zu stärken". Als politische Schwerpunkte der deutschen UN-Arbeit nannte sie Klimapolitik, Krisenprävention, Rüstungskontrollpolitik und Menschenrechtspolitik.



Kritisch äußerte sich die Linken-Bundestagsabgeordnete Heike Hänsel. "Wer in den internationalen Beziehungen das Faustrecht unterstützt statt das Völkerrecht, hat im UN-Sicherheitsrat nichts verloren", erklärte Hänsel mit Blick auf die deutsche Türkei- und Syrien-Politik. Mit ihrer "Verharmlosung und Duldung von Völkerrechtsbrüchen der Türkei und der NATO-Partner in Syrien" habe sich die Bundesregierung für ein Mandat im UN-Sicherheitsrat disqualifiziert.