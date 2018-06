Bundeskanzlerin Angela Merkel und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu machten bei ihrem Treffen in Berlin zwar einige Schritte aufeinander zu - ohne nennenswerte Annäherung verlief es aber in der Hauptsache: dem Kurs gegenüber dem Iran.



Nachdem sich US-Präsident Donald Trump in dieser und anderen Fragen auf die Seite Israels gestellt hat, hofft Netanjahu auch auf Unterstützung in Europa. Er reist im Anschluss an seinen Kurzbesuch bei Merkel nach Paris und London weiter.



Was bleibt vom Besuch in Deutschland? Fünf Fragen und die Antworten darauf.