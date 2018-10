Sicherheitslücken werden mittlerweile über Handelsplattformen gehandelt. Quelle: reuters

Die digitalen Angriffe auf Energieversorger und Kernkraftwerke in Europa werden vielfältiger. Im Gesundheitswesen ist die Sicherheitslage insgesamt fatal. So leben zum Beispiel Patienten mit Herzschrittmachern gefährlich. Die in den Brustkorb implantierten Geräte können per Funk leicht manipuliert werden. Für ihre Träger bedeutet das: Lebensgefahr!