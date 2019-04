Damit ging erstmals seit vier Jahren der Ausstoß wieder nennenswert zurück - und laut Umweltzministerin Svenja Schulze (SPD) bedeuteten die Zahlen einen größeren Rückgang als in den fünf Jahren zuvor zusammen. Dies schloss auch den Verkehrssektor ein. Neben dem Ausbau von Wind- und Solarstrom machte sich der heiße Sommer und der milde Winter bemerkbar: So wurde zum einen weniger geheizt. Zum anderen verteuerte das Niedrigwasser vieler Flüsse die Transportkosten für Kohle, Heizöl oder Benzin. Dadurch wurde weniger gefahren und auch weniger Kohle in Kraftwerken verbrannt.