Berlin begeht Frauentag erstmals als Feiertag. Symbolbild

Quelle: Jens Wolf/ZB/dpa

Premiere in Berlin: Am Freitag ist der Internationale Frauentag erstmals gesetzlicher Feiertag. Als erstes Bundesland hat die Hauptstadt den neuen arbeitsfreien Tag eingeführt. Damit hat auch die Bundesregierung "geschlossen", während der Rest Deutschlands arbeitet.



Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin hatte den neuen Feiertag nach längeren Debatten erst im Januar beschlossen. Bis dahin hatten die Berliner neun arbeitsfreie Feiertage und fanden sich damit am Ende des Länderrankings wider.