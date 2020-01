Das im Irak eingesetzte Kontingent der Bundeswehr zieht teilweise nach Jordanien und Kuwait ab. Das bestätigte Außenminister Heiko Maas in der Nacht dem ZDF: "Diese Verlegung wird jetzt in den nächsten Stunden stattfinden und wir werden in den nächsten Tagen entscheiden - nach den Gesprächen mit der irakischen Regierung, aber auch nach den Gesprächen mit unseren Partnern in der Anti-IS-Koalition, mit unseren Verbündeten der Nato - wie wir weiter verfahren werden."