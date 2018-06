Goethe-und-Schiller-Denkmal in Weimar. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

In Deutschland gibt es rund eine Million Denkmäler. Fast zwei Drittel sind Bau- oder Gartendenkmäler. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Bodendenkmäler machen einen Anteil von 37 Prozent aus.



Denkmäler in Deutschland werden nicht zentral erfasst. Die Zahlen basieren daher auf Angaben der Landesämter für Denkmalpflege. Insgesamt haben sich in Deutschland im Jahr 2016 mindestens 36.000 Menschen um denkmalpflegerische Aufgaben gekümmert.