Sollte sich die EU auf eine Fortsetzung des Einsatzes einigen, sei Deutschland aber grundsätzlich bereit, sich wieder am Einsatz zu beteiligen. Der Einsatzgruppenversorger "Berlin" werde sich in ruhender Bereitschaft in der Nordsee und im Nordatlantik aufhalten, an Manövern teilnehmen und im Falle einer politischen Entscheidung in Richtung Mittelmeer aufbrechen.