Strom ist in Deutschland eine teure Angelegenheit.

Quelle: Carsten Rehder/dpa/Archivbild vom 03.02.2013

Zum Jahreswechsel wird für Millionen Haushalte in Deutschland der Strom teurer. Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox haben 506 der 820 örtlichen Stromversorger Preiserhöhungen von durchschnittlich 6 Prozent angekündigt.



Haushaltsstrom ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes nirgends in Europa so teuer wie in Deutschland. Im 1. Halbjahr 2019 habe bei einem Jahresverbrauch zwischen 2.500 und 5.000 Kilowattstunden der Preis pro Kilowattstunde 30,88 Cent betragen, gut ein Cent mehr als im 1. Halbjahr 2018.