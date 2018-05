Der Strukturwandel hat erhebliche Spuren im Ruhrgebiet hinterlassen. Christian Böllhof, Prognos-Chef

"Der Strukturwandel hat erhebliche Spuren im Ruhrgebiet hinterlassen", sagt Christian Böllhoff, Prognos-Chef und einer der Veranwortlichen der Studie. "Die Sozialhilfe-Quoten sind hoch und das, was investiert wurde in den letzten Jahren zum Beispiel in Wissenschaft und Technologie, das zeigt noch keine Wirkung." Besonders betroffen sind die Städte. Dort waren die alten Industrien, die viele Menschen beschäftigt haben. "Mit dem Ende der Industrialisierung und dem Abwandern der Stahlindustrie nahm das Ruhrgebiet einen immensen Abschwung", so Ilse Helbrecht von der Berliner Humboldt-Universität. In Bottrop schließt zum Jahresende nach 162 Jahren Steinkohlebergbau die letzte deutsche Steinkohlezeche im Ruhrgebiet. Damit ist der Steinkohleabbau in Deutschland nach rund 200 Jahren Geschichte.