Ob die eigene Wohnung, der Geburtsort oder die Familie – was auch immer der Begriff "Heimat" den Menschen im Land bedeutet: Heimatverbundenheit und Traditionen spielen für die Deutschen eine immer größere Rolle. Eine exklusive Studie, die das Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos für das ZDF erstellt hat, beschäftigt sich mit den Lebensbedingungen in der Republik. Hierbei stellen Wissenschaftler fest: Gerade die fortschreitende Globalisierung schafft bei den Menschen ein besonderes Heimatgefühl - eine große Sehnsucht nach Altbekanntem.



Kulturanthropologe Werner Mezger von der Universität Freiburg: "Heute denkt man ja gelegentlich, Heimat spiele keine Rolle mehr, weil alles in Zeiten der Globalisierung steht. Globalisierung wird mit Lokalisierung, Forscher sagen mit der Inszenierung lokaler Besonderheit, beantwortet. Man besinnt sich wieder auf das, was es nur am eigenen Ort gibt."