An den See oder an die Berge: Viele Senioren wagen im Alter noch einen Wohnortwechsel.

Quelle: ZDF/Charlotte Starup

Böllhoff: Familien sind die Zukunft, und sie sind eben auch die Zukunft für die jeweiligen Regionen. Wenn Familien sich wohlfühlen, dann bleiben sie dort. Dann sorgen sie dafür, dass in den Schulen etwas los ist, dass der Einzelhandel funktioniert und am Ende auch Steuern bezahlt werden.



Ältere Menschen gibt es in Deutschland immer mehr. Für viele ergibt sich mit dem Eintritt ins Rentenalter noch einmal die Möglichkeit, den Wohnort zu wechseln. Einige zieht es in die Städte, andere aufs Land, ans Meer oder in die Berge. Aber bei aller Individualität dürften einige wichtige Dinge für fast alle wichtig sein, zum Beispiel die Möglichkeit, mobil zu bleiben, oder die gesundheitliche Versorgung.