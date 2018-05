Doku | ZDFzeit - Die große Deutschland-Studie

Böllhoff: Unsere Ergebnisse zeigen, wir haben eher Unterschiede zwischen Land und Stadt und Nord und Süd als dass wir sie zwischen Ost und West haben. Man sieht schon, dass in Baden-Württemberg, Bayern und auch in großen Teilen von Hessen offensichtlich viel richtig gemacht wurde. Dort wurde investiert in moderne Industrien, in Wissenschaft, aber auch in Dinge, die für die Bürger in ihrem täglichen Leben wichtig sind wie beispielsweise Krankenhäuser, Sicherheit.