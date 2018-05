Doch auch wenn der Osten aufgeholt hat und das auch stärker, als das viele noch vor zehn Jahren gedacht hatten, so gilt das nicht überall, sagt der Freiburger Wirtschaftsforscher Lars Feld. "Die ostdeutschen Flächenländer bleiben weiterhin relativ arme Regionen, so wie wir sie im Westen im Saarland oder in Teilen von Niedersachsen haben." Der "Wirtschaftsweise" sieht auch die Politik in der Pflicht, an den richtigen Stellen zu unterstützen. "Wirtschaftskraft entsteht vor allem in dem Umfeld von Universitäten, wo man eben Innovationen tätigen kann durch Ausgründungen. Hier kann die Politik etwas tun, nämlich Innovationen erleichtern."