Dazu hat sich die Zahl der Lebensmittelgeschäfte in Deutschland seit 1970 um die Hälfte reduziert. Vor allem kleine Läden auf dem Land sind verschwunden. Städteforscherin Helbrecht ist allerdings für einen drastischen Schritt: "Man sollte gar nicht so viel Angst haben, bestimmte Orte aufzugeben." Denn alles Geld, was in abgelegene Regionen fließt, stehe nicht für den Ausbau von Infrastruktur etc. in den großen Städten zur Verfügung. Hier werde das Geld nach Helbrechts Meinung aber dringender gebraucht.