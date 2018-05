Doch das Leben auf dem Land ist für viele Deutsche ein Traum. In einer repräsentativen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für die ZDF:zeit-Sendung "Wo lebt es sich am besten? – Die große Deutschland-Studie" war das Ergebnis eindeutig. 44 Prozent der Befragten möchten gerne auf dem Land leben. Zum Vergleich: Nur 39 Prozent in einer Kleinstadt und 16 Prozent in einer Großstadt. Trotzdem leben knapp 75 Prozent der Menschen inzwischen in Städten. Für Lars Feld, Professor für Wirtschaftsforschung in Freiburg, ist das keine Überraschung: "Ein Grund ist die Konzentration der Wirtschaftskraft in den Großstädten. Die ist im ländlichen Raum so nicht vorhanden."