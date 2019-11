Elterngeld wird an Eltern von Säuglingen und Kleinkindern gezahlt. Es ist als Ausgleichszahlung gedacht, falls ein Elternteil oder beide Eltern nach der Geburt des Kindes für eine gewisse Zeit weniger oder gar nicht mehr arbeiten. Wer gar nicht mehr arbeiten geht, erhält maximal 14 Monate das sogenannte Basiselterngeld. Wer während des Elterngeldbezuges in Teilzeit arbeitet, bekommt das "Elterngeld Plus". Dann bekommt man monatlich zwar nur die Hälfte des Elterngeldes ausgezahlt, dafür aber doppelt so lange, also maximal 28 Monate. Wer wie viel Elterngeld bekommt, ist von staatlicher Seite geregelt. Nähere Informationen dazu gibt es auf www.bmfsfj.de