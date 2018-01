Schloss Neuschwanstein zieht viele Touristen an. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Der Boom im Deutschland-Tourismus hat sich nach ersten Berechnungen das achte Jahr in Folge fortgesetzt. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland werde 2017 voraussichtlich einen neuen Bestwert von rund 459 Millionen erreichen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das wäre ein Anstieg von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



In den ersten elf Monaten zählte die Behörde 431 Millionen Übernachtungen. Erfasst werden Unterkünfte mit mindestens zehn Gästebetten.