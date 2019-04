Doch was vernünftig klingt, das muss im Weltsicherheitsrat nicht unbedingt mehrheitsfähig sein. Die Welt ist unübersichtlicher geworden, die Kompromissbereitschaft nimmt ab - besonders bei den Vetomächten Russland, China und den USA. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der eigentlich dabei helfen soll, die großen politischen und humanitären Krisen gemeinsam zu bewältigen, ist mehr und mehr zur Bühne geworden, auf der nationale geostrategische Interessen verteidigt werden - ob in Syrien, dem Iran, dem nahen und mittleren Osten insgesamt oder in Venezuela - die Liste ist lang. Die Politik des Amerika, Russland oder China "first" bestimmt viele der Debatten und deren Ausgang. Dem will Deutschland etwas entgegensetzen und setzt dabei auf eine seltene Konstellation.