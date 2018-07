Menschenrechtler der International Campaign for Tibet in Deutschland kritisierten indes, China nehme "immer unverhohlener Einfluss auf Deutschland". Die Botschaft an Firmen sei eindeutig: "Nur wer sich der Weltsicht der in Peking herrschenden KP unterwirft, darf in China Geld verdienen." An diesem Montag kommt Chinas Ministerpräsident Li Keqiang zu den fünften deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen nach Berlin. Neben einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel steht auch ein Treffen mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) an.