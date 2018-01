Auch Die Linke ist in die Diskussion mit eingestiegen. In ihrem Wahlprogramm will sie die Militärausgaben gar nicht erhöhen, sondern sogar deutlich senken. Katja Kipping, die Parteivorsitzende, sagte in der ZDF-Sendung "Illner intensiv": "Denn das Zwei-Prozent-Ziel heißt, dass wir in Zukunft jedes Jahr zusätzlich rund 35 Milliarden in Panzer und Bomber stecken müssen. Und das ist einfach Geld, was uns fehlt, was wir woanders besser gebrauchen können. Zum Beispiel, um alte Schulen zu sanieren."