Die Finanzminister Bruno Le Maire (r) und Olaf Scholz. Archivbild Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Berlin und Paris sind laut Frankreichs Finanzministers Bruno Le Maire nah an einer Einigung zur Eurozonen-Reform. Eine Vereinbarung beim deutsch-französischen Spitzentreffen an diesem Dienstag sei in Reichweite, teilte Le Maire nach Gesprächen mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in Hamburg mit.



Aus europäischen Kreisen hieß es, es seien Fortschritte gemacht worden, vor allem in der Frage des von Paris geforderten Haushalts für die Eurozone. Es blieben noch zwei, drei wichtige Punkte.