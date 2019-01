Der Aachener Vertrag soll an den Élysée-Vertrag anknüpfen (Archivfoto)

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wollen den neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag am 22. Januar unterzeichnen. Der Aachener Vertrag knüpfe an den Elysee-Vertrag an, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Die Zeremonie sei im Aachener Rathaus geplant.



Der Elysee-Vertrag war 1963 unterschrieben worden. Der neue Vertrag soll die bereits engen Beziehungen zwischen den beiden EU-Schwergewichten in vielen Bereichen verstärken.