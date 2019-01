Regierungssprecher Steffen Seibert.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die Bundesregierung hat den Weg für den neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag freigemacht. Das Kabinett billigte am Mittwoch in Berlin den Elysee-Nachfolgevertrag, der am 22. Januar in Aachen feierlich unterzeichnet werden soll.



Die Vereinbarung bringe eine "neue Qualität der Zusammenarbeit" beider Länder, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Deutschland und Frankreich wollen sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gemeinsam stellen."