Frankreich und Deutschland wollen enger zusammenarbeiten. Quelle: Christian Charisius/dpa

Deutschland und Frankreich wollen die Zusammenarbeit in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Technologie vertiefen. Dazu wollen beide Länder noch im Laufe des Jahres einen neuen Elysee-Vertrag ausarbeiten, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron in einer Erklärung mitteilten. Damit soll auch Europa gestärkt werden.



Der aktuelle Elysee-Vertrag wurde am 22. Januar 1963 unterschrieben und besiegelte die Freundschaft der früheren "Erbfeinde".