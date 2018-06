Angela Merkel und Benjamin Netanjahu. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Regierungen Deutschlands und Israels wollen am 4. Oktober ihre Konsultationen wieder aufnehmen. Das sagte Kanzlerin Angela Merkel in Berlin nach einem Besuch von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Das Treffen findet in Israel statt. Sie freue sich darauf, sagte Merkel. Bei diesen Runden treffen sich die Chefs samt ihren Ministern.



Die Regierungskonsultationen ruhen, seit die Kanzlerin sie Anfang 2017 aus Verärgerung über die israelische Siedlungspolitik verschoben hatte.