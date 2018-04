Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wollen sich in Kürze treffen. Das vereinbarten die beiden in einem Telefonat.



Maas hatte am Mittwoch in seiner Antrittsrede erklärt, einen besonderen Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Verbesserung des zuletzt sehr angespannten deutsch-israelischen Verhältnisses legen zu wollen. Er begründete das mit seinem politischen Werdegang. "Ich bin wegen Auschwitz in die Politik gegangen", sagte er.