Verkehrsminister Scheuer (4.v.l.) beim Transitgipfel in Berlin.

Quelle: Soeren Stache/dpa

Deutschland und Österreich haben sich bei einem Krisentreffen auf einen Zehn-Punkte-Plan für die Entlastung des Transitverkehrs geeinigt. Dazu gehören eine stärkere Verlagerung des Autobahn-Verkehrs auf die Schiene, eine intelligentere Abfertigung, ein mobiles LKW-Leitsystem und bessere Terminals. Im kleinen Grenzverkehr sollten Pkw mautfrei fahren.



Der Tiroler Landeschef Günther Platter will an Fahrverboten im Raum Innsbruck an Wochenenden und an der Blockabfertigung an der Grenze festhalten.