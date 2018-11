Kanzlerin Angela Merkel und Regierungschef Mateusz Morawiecki. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in dem geplanten UN-Migrationspakt einen Beitrag zur Eindämmung illegaler Einwanderung. Der Pakt sei eine Grundlage für legale Migration von Fachkräften oder aus humanitären Gründen. Das sagte sie nach einem Treffen mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Warschau.



Polen hingegen will sich der ablehnenden Haltung der USA, Ungarns, Australiens und Österreichs anschließen. Polens souveräne Prinzipien hätten "absolute Priorität", sagte Morawiecki.