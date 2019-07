Heiko Maas und Sergej Lawrow auf dem Petersberg.

Quelle: Marius Becker/dpa/Pool/dpa

Trotz tiefgreifender Differenzen wollen sich Deutschland und Russland zur Lösung internationaler Konflikte wieder näher kommen. Außenminister Heiko Maas und sein russischer Kollege Sergej Lawrow zeigten sich bei einem Treffen auf dem Petersberg bei Bonn grundsätzlich dazu bereit, den Friedensprozess in der umkämpften Ost-Ukraine wieder in Gang zu bringen.



Lawrow stellte erneut ein neues Gipfeltreffen zum festgefahrenen Ukraine-Konflikt in Aussicht. Er nannte aber keinen konkreten Termin.