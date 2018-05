Rote-Kreuz-Mitarbeiter schützt sich vor Ebola im Kongo.Archivbild Quelle: Karsten Voigt/IFRC/AP/dpa

Deutschland unterstützt den Kampf gegen den Ebola-Ausbruch im Kongo mit einem Millionenbetrag. "Wir müssen unbedingt verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Genf.



Deutschland stellt der WHO kurzfristig fünf Millionen Euro zur Verfügung, sagte der Gesundheitsminister. Im Kongo wurden bislang 21 Fälle des gefährlichen Ebola-Virus nachgewiesen. 26 Menschen starben an Symptomen, die mit Ebola einhergehen.