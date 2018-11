Entwicklungsminister Gerd Müller spricht im Bundestag. Archivbild

Wenige Tage vor der Weltklimakonferenz in Kattowitz (Polen) hat die Bundesregierung deutlich mehr Finanzhilfen für ärmere Länder im Kampf gegen die Folgen der Erderwärmung zugesagt. Deutschland werde seine Mittel für den Weltklimafonds, den "Green Climate Fund", ab 2019 auf 1,5 Milliarden Euro verdoppeln, kündigte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) an.



Ziel müsse es sein, dass auch alle anderen Geber ihre Zusagen verdoppeln, sagte der CSU-Minister in Berlin.