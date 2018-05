Klar ist ohnehin, dass die in Paris gemachten Zusagen nicht ausreichen, um die Erderwärmung auf unter zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Die Nachrichten der Forschungsinstitute lassen keinerlei Entwarnung aufkommen: Ohne zusätzliche Anstrengungen wird sich die Erde um mindestens drei Grad erwärmen. Dazu erhöhte sich die Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid im vergangenen Jahr in nie dagewesenem Tempo. Solche Botschaften wird es rund um die Weltklimakonferenz in den kommenden Wochen in enger Taktfolge geben.