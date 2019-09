Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte 2013 gefordert, "dass wir fünf Prozent unserer Wälder bis zum Jahre 2020 sich völlig frei entwickeln lassen, das heißt, dass daraus wieder Wildnis wird". Schon damals war klar, dass ein Nutzungsverzicht zu Einnahmenverlusten führt. Und so sollte das Regierungsziel vor allem in öffentlichen Wäldern umgesetzt werden. Schließlich befinden sich etwa die Hälfte der deutschen Wälder im Eigentum von Bund, Ländern und Kommunen. Würden die zehn Prozent Wälder aus der Nutzung entlassen, könnte so das Fünf-Prozent-Ziel für den deutschen Wald erreicht werden. Doch obwohl die meisten Bundesländer das Ziel verfolgen, liegt es in weiter Ferne.